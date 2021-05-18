Полезная информация о Канди

Что нужно знать о Канди: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Канди
21:1732
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇯 Бенин
Название городаКанди
По-английскиKandi
Столица регионаКанди является столицей региона
Население города109 701 чел.
АэропортКанди KDC (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Porto-Novo
Средняя высота294 м. от уровня моря

Где находится Канди на карте