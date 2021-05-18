Полезная информация о Канди
Что нужно знать о Канди: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Канди
21:1732
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇯 Бенин
|Название города
|Канди
|По-английски
|Kandi
|Столица региона
|Канди является столицей региона
|Население города
|109 701 чел.
|Аэропорт
|Канди KDC (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Porto-Novo
|Средняя высота
|294 м. от уровня моря