Полезная информация о Бенине
Что нужно знать о Бенине: расположение на карте, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же площадь страны
Флаг Бенина
|Название
|Бенин
|Эмодзи флаг
|🇧🇯
|Полное название
|Республика Бенин
|По-английски
|Benin
|Города
|Список городов
|Валюта
|Франк КФА (Западная Африка)
|Площадь
|112 620 км²
|Население
|11 167 000 чел.
|Телефонный код
|+229
|Код ISO
|BJ
|Основной домен
|.BJ
|Соседние страны
|🇳🇪 Нигер🇳🇬 Нигерия🇹🇬 Того