Всё о Бенине

Полезная информация о Бенине

Что нужно знать о Бенине: расположение на карте, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же площадь страны
Флаг Бенина
Флаг Бенина
НазваниеБенин
Эмодзи флаг🇧🇯
Полное названиеРеспублика Бенин
По-английскиBenin
ГородаСписок городов
ВалютаФранк КФА (Западная Африка)
Площадь112 620 км²
Население11 167 000 чел.
Телефонный код+229
Код ISOBJ
Основной домен.BJ
Соседние страны🇳🇪 Нигер🇳🇬 Нигерия🇹🇬 Того

Где находится Бенин на карте