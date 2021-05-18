Всё о Параку

Полезная информация о Параку

Что нужно знать о Параку: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Параку
21:1738
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇯 Бенин
Название городаПараку
По-английскиParakou
Столица регионаПараку является столицей региона
Население города163 753 чел.
АэропортПараку PKO (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Porto-Novo
Средняя высота369 м. от уровня моря

Где находится Параку на карте