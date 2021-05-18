Полезная информация о Порто-Ново
Что нужно знать о Порто-Ново: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Порто-Ново
23:3151
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇯 Бенин
|Название города
|Порто-Ново
|По-английски
|Porto-Novo
|Это столица
|Порто-Ново является столицей Бенина
|Население города
|234 168 чел.
|Часовой пояс
|Africa/Porto-Novo
|Средняя высота
|20 м. от уровня моря
Где находится Порто-Ново на карте