Всё о Порто-Ново

Полезная информация о Порто-Ново

Что нужно знать о Порто-Ново: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Порто-Ново
23:3151
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇯 Бенин
Название городаПорто-Ново
По-английскиPorto-Novo
Это столицаПорто-Ново является столицей Бенина
Население города234 168 чел.
Часовой поясAfrica/Porto-Novo
Средняя высота20 м. от уровня моря

Где находится Порто-Ново на карте