Полезная информация о Благоевграде
Что нужно знать о Благоевграде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Благоевграде
01:3209
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇬 Болгария
|Название города
|Благоевград
|По-английски
|Blagoevgrad
|Столица региона
|Благоевград является столицей региона
|Население города
|71 306 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Sofia
|Средняя высота
|390 м. от уровня моря