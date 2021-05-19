Всё о Благоевграде

Полезная информация о Благоевграде

Что нужно знать о Благоевграде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Благоевграде
01:3209
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇬 Болгария
Название городаБлагоевград
По-английскиBlagoevgrad
Столица регионаБлагоевград является столицей региона
Население города71 306 чел.
Часовой поясEurope/Sofia
Средняя высота390 м. от уровня моря

Где находится Благоевград на карте