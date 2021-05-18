Всё о Горне Оряховице

Полезная информация о Горне Оряховице

Что нужно знать о Горне Оряховице: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Горне Оряховице
20:3125
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇬 Болгария
Название городаГорна Оряховица
По-английскиGorna Oryahovitsa
Население города32 792 чел.
АэропортGorna Oriahovitsa GOZ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Sofia
Средняя высота146 м. от уровня моря

Где находится Горна Оряховица на карте