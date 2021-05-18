Полезная информация о Горне Оряховице
Что нужно знать о Горне Оряховице: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Горне Оряховице
20:3125
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇬 Болгария
|Название города
|Горна Оряховица
|По-английски
|Gorna Oryahovitsa
|Население города
|32 792 чел.
|Аэропорт
|Gorna Oriahovitsa GOZ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Sofia
|Средняя высота
|146 м. от уровня моря