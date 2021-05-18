Полезная информация о Хасково

Что нужно знать о Хасково: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Хасково
22:1742
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇬 Болгария
Название городаХасково
По-английскиHaskovo
Столица регионаХасково является столицей региона
Население города79 699 чел.
АэропортХасково HKV (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Sofia
Средняя высота195 м. от уровня моря

Где находится Хасково на карте