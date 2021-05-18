Полезная информация о Хасково
Что нужно знать о Хасково: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Хасково
22:1742
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇬 Болгария
|Название города
|Хасково
|По-английски
|Haskovo
|Столица региона
|Хасково является столицей региона
|Население города
|79 699 чел.
|Аэропорт
|Хасково HKV (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Sofia
|Средняя высота
|195 м. от уровня моря