Всё о Пазарджике

Полезная информация о Пазарджике

Что нужно знать о Пазарджике: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Пазарджике
01:3321
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇬 Болгария
Название городаПазарджик
По-английскиPazardzhik
Столица регионаПазарджик является столицей региона
Население города75 977 чел.
Часовой поясEurope/Sofia
Средняя высота213 м. от уровня моря

Где находится Пазарджик на карте