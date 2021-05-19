Полезная информация о Пазарджике
Что нужно знать о Пазарджике: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Пазарджике
01:3321
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇬 Болгария
|Название города
|Пазарджик
|По-английски
|Pazardzhik
|Столица региона
|Пазарджик является столицей региона
|Население города
|75 977 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Sofia
|Средняя высота
|213 м. от уровня моря