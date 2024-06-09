Из Софии в Пловдив - путешествие сквозь тысячелетия
Погрузиться в болгарский колорит и почувствовать дыхание античности в музее под открытым небом
Приглашаю вас вместе исследовать древний Пловдив, ровесник самой Трои.
Вы пройдете по улицам, которые помнят римлян и фракийцев, рассмотрите античный театр, постройки Средневековья и уютные купеческие дома 19 века. А в Этнографическом музее узнаете самое интересное о традициях, ремеслах и быте болгар.
Всего в сотне километров от Софии вас встретит Пловдив — ровесник Трои и город более древний, чем Афины, Рим и Константинополь. За каждым уголком Пловдива прячутся истории: римские и византийские, османские и славянские. На прогулке мы распутаем этот клубок из культур и эпох, разберемся, почему в Пловдив стремятся художники, поэты и артисты, и прогуляемся по культовым памятникам города — от турецкой мечети Джумая до православной церкви Святой Марины. В Этнографическом музее Пловдива вы прикоснетесь к традициям Болгарии — рассмотрите национальные костюмы, украшения, музыкальные инструменты, предметы быта и церковную утварь, а также познакомитесь с народными ремеслами болгар — от ткачества до виноделия.
Архитектурный заповедник под открытым небом
В Пловдиве сохранилось более 200 памятников архитектуры — и большую часть из них вы встретите в музее под открытым небом «Старый Пловдив». Прогулка по этому историческому району станет путешествием во времени. Вы увидите стоящие бок о бок постройки древних римлян, развалины турецких мечетей, руины крепостей фракийцев, деревянные особняки Средневековья и уютные купеческие дома 19 века в стиле Национального Возрождения с выступающими балкончиками. Особое внимание мы уделим древнеримскому наследию: вы увидите превосходно сохранившийся античный театр и римский стадион, построенный по модели знаменитого Дельфийского стадиона.
А после экскурсии, по вашему желанию, мы можем отправиться на винодельню недалеко от Пловдива, чтобы продегустировать болгарские вина.
Организационные детали
Экскурсия начинается и заканчивается в холле вашего отеля в Софии.
Транспорт от Софии и обратно входит в стоимость экскурсии.
Дополнительные расходы: входные билеты Этнографический музей — 6 левов (по желанию), вход в античный театр — 6 левов.
Обязательно позаботьтесь об удобной обуви.
По вашему желанию экскурсию можно расширить. Дополнительная стоимость часа услуг гида — €10.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваш гид в Пловдиве
Провела экскурсии для 351 туриста
Меня зовут Валентина, я профессиональный лицензированный гид. Провожу экскурсии по Софии, её окрестностям и другим городам Болгарии. Главным в профессии гида, на мой взгляд, является умение не только показать самые читать дальше
важные достопримечательности города, но и дать возможность туристам почувствовать себя комфортно, узнать обычаи народа, а также насладиться настоящей местной кухней и выпить лучшие вина страны. Присоединяйтесь к моей экскурсии, и вы получите впечатления, которые станут теплыми воспоминаниями о Болгарии.