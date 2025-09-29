Мои заказы

Пешеходная групповая экскурсия по старому городу Пловдив (с аудиогидом)

Пешеходная групповая экскурсия по старому городу Пловдив
Экскурсия начнется в начале Старого Пловдива, где вас встретит сопровождающий гид и выдаст персональные аудиогиды. Вас ждет прогулка по живописным мощеным улочкам одного из самых древних городов Европы.

римский театр, прекрасно сохранившиеся остатки римского стадиона, пройдёте мимо болгарских домов в стиле Возрождения, заглянете в церкви Пресвятой Богородицы и св. Константина и Елены, узнаете удивительные факты о фракийцах, римлянах и Османской империи.

5
2 отзыва
Описание аудиогида

Приглашаем вас на обзорную экскурсию по Пловдиву — одному из самых древних городов Европы! Прогулка проводится ежедневно и доступна на русском и других языках. Вас встретит наш сопровождающий гид — он выдаст каждому участнику аудиогид и наушники, и проведёт краткий инструктаж по использованию устройства. Если потребуется, вы всегда можете обратиться к нему за технической или организационной помощью. Гид будет сопровождать вас всю экскурсию. Маршрут охватывает более 20 ключевых достопримечательностей Пловдива, включая античные руины, храмы, музеи и памятники архитектуры. Вы будете слушать аудиоэкскурсию на своём языке, двигаться в удобном для себя темпе, останавливаться для фото и наслаждаться атмосферой города. Экскурсия идеально подходит для индивидуальных путешественников, семей и небольших групп. Обратите внимание: из-за рельефа Старого города маршрут может быть затруднительным для людей с ограниченной подвижностью. Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя Пловдив — город с тысячелетней историей, уютными улочками и уникальной атмосферой.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вы пройдёте с аудиогидом по маршруту, охватывающему уникальные достопримечательности города. В программе более 20 обектов, вот некоторые из них:
  • Форум
  • Римский Стадион (гладиаторский)
  • Церковь «Св. Успения Богородицы»
  • Античный театр
  • Дом "Ламартина" и дом "Клианти"
  • Дом "Балабана" и дом "Хиндлияна"
  • Армянская церковь
  • Церковный музей (Аудио внутри музея)
  • Этнографический музей
  • Небет Тепе
  • Хисар капия
  • И многое другое
Что включено
  • Устройство аудиогида на 9 языках: ENG | FR | ES | IT | RU | BG | DE | GR | TR |
  • Наушники
  • Сопровождающий гид, говорящий на английском языке
  • Аудиозаписи внутри церквей и музеев
  • Входной билет в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Капитан Райчо № 2, Отель Рамада
Завершение: Ул. Железарска №1 Мечеть «Джумая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
P
Polina
29 сен 2025
Увидели все что хотели! Потрясающая экскурсия! Экскурсовод Наташа выше всех похвал! И очень четкий и удобный вариант заказа экскурсии. Отдельная благодарность Ларисе!
Н
Наталья
11 июл 2025
Очень довольны экскурсионной программе, организации и лично Ларисе и Наталье за экскурсию по городу Пловдив.

