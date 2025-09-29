Пешеходная групповая экскурсия по старому городу Пловдив (с аудиогидом)

Экскурсия начнется в начале Старого Пловдива, где вас встретит сопровождающий гид и выдаст персональные аудиогиды. Вас ждет прогулка по живописным мощеным улочкам одного из самых древних городов Европы.
Вы увидите античный
Вы увидите античный
Описание аудиогидаПриглашаем вас на обзорную экскурсию по Пловдиву — одному из самых древних городов Европы! Прогулка проводится ежедневно и доступна на русском и других языках. Вас встретит наш сопровождающий гид — он выдаст каждому участнику аудиогид и наушники, и проведёт краткий инструктаж по использованию устройства. Если потребуется, вы всегда можете обратиться к нему за технической или организационной помощью. Гид будет сопровождать вас всю экскурсию. Маршрут охватывает более 20 ключевых достопримечательностей Пловдива, включая античные руины, храмы, музеи и памятники архитектуры. Вы будете слушать аудиоэкскурсию на своём языке, двигаться в удобном для себя темпе, останавливаться для фото и наслаждаться атмосферой города. Экскурсия идеально подходит для индивидуальных путешественников, семей и небольших групп. Обратите внимание: из-за рельефа Старого города маршрут может быть затруднительным для людей с ограниченной подвижностью. Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя Пловдив — город с тысячелетней историей, уютными улочками и уникальной атмосферой.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вы пройдёте с аудиогидом по маршруту, охватывающему уникальные достопримечательности города. В программе более 20 обектов, вот некоторые из них:
- Форум
- Римский Стадион (гладиаторский)
- Церковь «Св. Успения Богородицы»
- Античный театр
- Дом "Ламартина" и дом "Клианти"
- Дом "Балабана" и дом "Хиндлияна"
- Армянская церковь
- Церковный музей (Аудио внутри музея)
- Этнографический музей
- Небет Тепе
- Хисар капия
- И многое другое
Что включено
- Устройство аудиогида на 9 языках: ENG | FR | ES | IT | RU | BG | DE | GR | TR |
- Наушники
- Сопровождающий гид, говорящий на английском языке
- Аудиозаписи внутри церквей и музеев
- Входной билет в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Капитан Райчо № 2, Отель Рамада
Завершение: Ул. Железарска №1 Мечеть «Джумая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
P
Polina
29 сен 2025
Увидели все что хотели! Потрясающая экскурсия! Экскурсовод Наташа выше всех похвал! И очень четкий и удобный вариант заказа экскурсии. Отдельная благодарность Ларисе!
Н
Наталья
11 июл 2025
Очень довольны экскурсионной программе, организации и лично Ларисе и Наталье за экскурсию по городу Пловдив.
Похожие экскурсии из Пловдива
Аудиогид
Пешеходная экскурсия с аудиогидом - 25 лучших локаций города Пловдив
Начало: Пловдив Римский Стадион
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
$14 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Софии в Пловдив-один из древнейших городов мира
Начало: Ваш отель в Софии
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
$320 за всё до 6 чел.