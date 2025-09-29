Пешеходная групповая экскурсия по старому городу Пловдив (с аудиогидом)

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



Описание аудиогида Приглашаем вас на обзорную экскурсию по Пловдиву — одному из самых древних городов Европы! Прогулка проводится ежедневно и доступна на русском и других языках. Вас встретит наш сопровождающий гид — он выдаст каждому участнику аудиогид и наушники, и проведёт краткий инструктаж по использованию устройства. Если потребуется, вы всегда можете обратиться к нему за технической или организационной помощью. Гид будет сопровождать вас всю экскурсию. Маршрут охватывает более 20 ключевых достопримечательностей Пловдива, включая античные руины, храмы, музеи и памятники архитектуры. Вы будете слушать аудиоэкскурсию на своём языке, двигаться в удобном для себя темпе, останавливаться для фото и наслаждаться атмосферой города. Экскурсия идеально подходит для индивидуальных путешественников, семей и небольших групп. Обратите внимание: из-за рельефа Старого города маршрут может быть затруднительным для людей с ограниченной подвижностью. Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя Пловдив — город с тысячелетней историей, уютными улочками и уникальной атмосферой.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Вы пройдёте с аудиогидом по маршруту, охватывающему уникальные достопримечательности города. В программе более 20 обектов, вот некоторые из них:

Форум

Римский Стадион (гладиаторский)

Церковь «Св. Успения Богородицы»

Античный театр

Дом "Ламартина" и дом "Клианти"

Дом "Балабана" и дом "Хиндлияна"

Армянская церковь

Церковный музей (Аудио внутри музея)

Этнографический музей

Небет Тепе

Хисар капия

И многое другое Что включено Устройство аудиогида на 9 языках: ENG | FR | ES | IT | RU | BG | DE | GR | TR |

Наушники

Сопровождающий гид, говорящий на английском языке

Аудиозаписи внутри церквей и музеев

Входной билет в музеи Где начинаем и завершаем? Начало: Ул. Капитан Райчо № 2, Отель Рамада Завершение: Ул. Железарска №1 Мечеть «Джумая» Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.