Пешеходная экскурсия с аудиогидом - 25 лучших локаций города Пловдив

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Откройте перед собой завораживающую историю Старого Пловдива с нашим аудиогидом, который расскажет вам о 25 знаковых объектах, а также поведает интересные факты, увлекательные мифы и захватывающие легенды, связанные с этими историческими достопримечательностями. Готовы ли вы окунуться в прошлое и узнать больше о богатом культурном наследии Старого Пловдива?
Пешеходная экскурсия с аудиогидом - 25 лучших локаций города Пловдив
Пешеходная экскурсия с аудиогидом - 25 лучших локаций города Пловдив
Пешеходная экскурсия с аудиогидом - 25 лучших локаций города Пловдив
Пешеходная экскурсия с аудиогидом - 25 лучших локаций города Пловдив
Пешеходная экскурсия с аудиогидом - 25 лучших локаций города Пловдив
Пешеходная экскурсия с аудиогидом - 25 лучших локаций города Пловдив
Пешеходная экскурсия с аудиогидом - 25 лучших локаций города Пловдив
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Мечеть
  • Римский Стадион
  • Церковь «Св. Успения Богородицы»
  • Античный театр
  • Дом им. «Ламартина» и дом им. «Клианти»
  • Ресторан «Пылдин»
  • Улица Соборная
  • Церковь «Св. Константина и Елены»
  • Площадь «Лапидариум»
  • Дом им. «Балабана» и дом им. «Хиндлияна»
  • Армянская церковь
  • Церковный музей
  • Клюкарник
  • Этнографический музей
  • Небет Тепе
  • Хисар капия
  • Ремесленная улица
  • Восточные ворота
  • Малая Базилика
  • Большая Базилика
  • Католический храм
  • Тракарт
  • Форум
  • Современный центр
  • Часть римского стадиона
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Нескучная прогулка по Старому Плодиву

Каждый путешественник по Болгарии хочет побывать в самых интересных местах и увезти с собой самые яркие впечатления. Ваша коллекция будет полной, если вы посетите Пловдив в компании с аудиогидом. Для тех, кто ищет аудиогид по Болгарии, мы собрали лучшие факты, мифы и легенды о 25 исторических объектах в Старом Пловдиве. Важная информация:1. Слушать аудиогид по Пловдиву вы будете на вашем телефоне. Мы пришлем вам на электронную почту ссылку для входа в плеер. Пожалуйста, позаботьтесь, чтобы у вас был доступ к интернету, а для удобства наушники. 2. Маршрут экскурсии уже проложен на карте, которую вы получите на имейл. Все достопримечательности имеют свой порядковый номер. Подходите к объекту и набирайте нужный номер. 3. Экскурсия рассчитана примерно на три часа. Но аудиогид в вашем распоряжении весь день, а значит, вы сами решаете:
  • в каком темпе идти;
  • какие объекты смотреть;
  • сколько времени рассматривать каждый объект и музей;
  • какую информацию прослушать повторно;
  • когда сделать перерыв на отдых;
  • где перекусить и выпить ароматного кофе;
  • в какое время завершить свою прогулку.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аудиогид содержит записи внутри храмов Старого Пловдива
  • Аудиогид предлагает записи внутри музеев: «Малая Базилика», «Тракарт» и «Армянский церковно-исторический»
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пловдив Римский Стадион
Завершение: Пловдив, Центральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • После оплаты на ваш email придет ссылка с доступом к аудио файлам и карта маршрута. В выбранный вами день ссылка станет активной и будет действовать 24 часа
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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