Нескучная прогулка по Старому Плодиву

в каком темпе идти;

какие объекты смотреть;

сколько времени рассматривать каждый объект и музей;

какую информацию прослушать повторно;

когда сделать перерыв на отдых;

где перекусить и выпить ароматного кофе;

в какое время завершить свою прогулку.

Каждый путешественник по Болгарии хочет побывать в самых интересных местах и увезти с собой самые яркие впечатления. Ваша коллекция будет полной, если вы посетите Пловдив в компании с аудиогидом. Для тех, кто ищет аудиогид по Болгарии, мы собрали лучшие факты, мифы и легенды о 25 исторических объектах в Старом Пловдиве. Важная информация:1. Слушать аудиогид по Пловдиву вы будете на вашем телефоне. Мы пришлем вам на электронную почту ссылку для входа в плеер. Пожалуйста, позаботьтесь, чтобы у вас был доступ к интернету, а для удобства наушники. 2. Маршрут экскурсии уже проложен на карте, которую вы получите на имейл. Все достопримечательности имеют свой порядковый номер. Подходите к объекту и набирайте нужный номер. 3. Экскурсия рассчитана примерно на три часа. Но аудиогид в вашем распоряжении весь день, а значит, вы сами решаете: