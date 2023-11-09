Откройте перед собой завораживающую историю Старого Пловдива с нашим аудиогидом, который расскажет вам о 25 знаковых объектах, а также поведает интересные факты, увлекательные мифы и захватывающие легенды, связанные с этими историческими достопримечательностями. Готовы ли вы окунуться в прошлое и узнать больше о богатом культурном наследии Старого Пловдива?
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Что вас ожидает:
- Мечеть
- Римский Стадион
- Церковь «Св. Успения Богородицы»
- Античный театр
- Дом им. «Ламартина» и дом им. «Клианти»
- Ресторан «Пылдин»
- Улица Соборная
- Церковь «Св. Константина и Елены»
- Площадь «Лапидариум»
- Дом им. «Балабана» и дом им. «Хиндлияна»
- Армянская церковь
- Церковный музей
- Клюкарник
- Этнографический музей
- Небет Тепе
- Хисар капия
- Ремесленная улица
- Восточные ворота
- Малая Базилика
- Большая Базилика
- Католический храм
- Тракарт
- Форум
- Современный центр
- Часть римского стадиона
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Нескучная прогулка по Старому ПлодивуКаждый путешественник по Болгарии хочет побывать в самых интересных местах и увезти с собой самые яркие впечатления. Ваша коллекция будет полной, если вы посетите Пловдив в компании с аудиогидом. Для тех, кто ищет аудиогид по Болгарии, мы собрали лучшие факты, мифы и легенды о 25 исторических объектах в Старом Пловдиве. Важная информация:1. Слушать аудиогид по Пловдиву вы будете на вашем телефоне. Мы пришлем вам на электронную почту ссылку для входа в плеер. Пожалуйста, позаботьтесь, чтобы у вас был доступ к интернету, а для удобства наушники. 2. Маршрут экскурсии уже проложен на карте, которую вы получите на имейл. Все достопримечательности имеют свой порядковый номер. Подходите к объекту и набирайте нужный номер. 3. Экскурсия рассчитана примерно на три часа. Но аудиогид в вашем распоряжении весь день, а значит, вы сами решаете:
- в каком темпе идти;
- какие объекты смотреть;
- сколько времени рассматривать каждый объект и музей;
- какую информацию прослушать повторно;
- когда сделать перерыв на отдых;
- где перекусить и выпить ароматного кофе;
- в какое время завершить свою прогулку.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аудиогид содержит записи внутри храмов Старого Пловдива
- Аудиогид предлагает записи внутри музеев: «Малая Базилика», «Тракарт» и «Армянский церковно-исторический»
- Что не входит
- Входные билеты в музеи
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Пловдив Римский СтадионЗавершение: Пловдив, Центральная площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- После оплаты на ваш email придет ссылка с доступом к аудио файлам и карта маршрута. В выбранный вами день ссылка станет активной и будет действовать 24 часа
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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