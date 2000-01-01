Все экскурсии в Пловдиве
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Пловдиве – доступно 2 экскурсии на 2021 год, цены от $190. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Пловдиве почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Болгарии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
7ч
$190
за 1-6 чел.
Экскурсия по Пловдиву с посещением Бачковского монастыря
Экскурсия из Софии в Пловдив
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
7ч
€199
за 1-3 чел.
Из Софии в Пловдив — путешествие сквозь тысячелетия
Погрузиться в болгарский колорит и почувствовать дыхание античности в музее под открытым небом