Все экскурсии в Пловдиве

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Пловдиве – доступно 2 экскурсии на 2021 год, цены от $190. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Пловдиве почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Болгарии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь