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Экскурсии в Пловдиве

Найдено 4 экскурсии в Пловдиве на русском языке, цены от $14. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Пешеходная групповая экскурсия по старому городу Пловдив (с аудиогидом)
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Аудиогид
Пешеходная групповая экскурсия по старому городу Пловдив (с аудиогидом)
Начало: Ул. Капитан Райчо № 2, Отель Рамада
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$18 за человека
Самостоятельная пешеходная экскурсия с аудиогидом - 25 ТОП локаций Пловдива
Пешая
3 часа
3 отзыва
Аудиогид
Самостоятельная пешеходная экскурсия с аудиогидом - 25 ТОП локаций Пловдива
Начало: Пловдив Римский Стадион
Сегодня в 09:00
$14 за человека
Из Софии в Пловдив-один из древнейших городов мира
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Софии в Пловдив-один из древнейших городов мира
Начало: Ваш отель в Софии
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 6 чел.
Выгодный трансфер в Пловдиве
На машине
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Пловдиве
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 05:00
10 авг в 00:00
от €35 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Н
Пешеходная групповая экскурсия по старому городу Пловдив (с аудиогидом)
Очень довольны экскурсионной программе, организации и лично Ларисе и Наталье за экскурсию по городу Пловдив.
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Ю
Самостоятельная пешеходная экскурсия с аудиогидом - 25 ТОП локаций Пловдива
Отличная экскурсия по Старому Пловдиву! Все спокойно, без суеты. Встретила экскурсовод Наталья, все объяснила, как пользоваться аудиогидом и куда пойдем.
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Не спеша прошлись с группой из 10 человек по самым интересным местам. На остановках гид показывала табличку с номером и мы включали устройство,прослушивая всю информацию на русском языке … группа была интернациональная и разного возраста, но мы все дружно прошлись по всем местам и завершили экскурсию на горе, где сдали свои Аудиогиды, поблагодарив экскурсовода! Всем рекомендую.

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Б
Самостоятельная пешеходная экскурсия с аудиогидом - 25 ТОП локаций Пловдива
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Л
Спасибо большое,нам очень понравилось!!!
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О
Самостоятельная пешеходная экскурсия с аудиогидом - 25 ТОП локаций Пловдива
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Всего 8 отзывов в Пловдиве

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Пловдиву

Самые популярные экскурсии в Пловдиве
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Пешеходная групповая экскурсия по старому городу Пловдив (с аудиогидом);
  2. Самостоятельная пешеходная экскурсия с аудиогидом - 25 ТОП локаций Пловдива;
  3. Из Софии в Пловдив-один из древнейших городов мира;
  4. Выгодный трансфер в Пловдиве.
Сколько стоит экскурсия по Пловдиву в августе 2026
Сейчас в Пловдиве можно забронировать 4 экскурсии от 14 до 320. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Пловдив – город с богатой историей и культурой, который ждёт вас! Изучите древние руины, посетите музеи, прогуляйтесь по старинным улочкам и ощутите атмосферу этого уникального места. Наши экскурсии разработаны так, чтобы вы могли увидеть лучшее, что может предложить Пловдив. Бронируйте сейчас и читайте отзывы других путешественников, чтобы выбрать идеальное приключение для себя!