читать дальше уменьшить

Не спеша прошлись с группой из 10 человек по самым интересным местам. На остановках гид показывала табличку с номером и мы включали устройство,прослушивая всю информацию на русском языке … группа была интернациональная и разного возраста, но мы все дружно прошлись по всем местам и завершили экскурсию на горе, где сдали свои Аудиогиды, поблагодарив экскурсовода! Всем рекомендую.