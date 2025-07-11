Аудиогид
Пешеходная групповая экскурсия по старому городу Пловдив (с аудиогидом)
Начало: Ул. Капитан Райчо № 2, Отель Рамада
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$18 за человека
Аудиогид
Самостоятельная пешеходная экскурсия с аудиогидом - 25 ТОП локаций Пловдива
Начало: Пловдив Римский Стадион
Сегодня в 09:00
$14 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Софии в Пловдив-один из древнейших городов мира
Начало: Ваш отель в Софии
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Пловдиве
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 05:00
10 авг в 00:00
от €35 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Н
Очень довольны экскурсионной программе, организации и лично Ларисе и Наталье за экскурсию по городу Пловдив.
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Ю
Отличная экскурсия по Старому Пловдиву! Все спокойно, без суеты. Встретила экскурсовод Наталья, все объяснила, как пользоваться аудиогидом и куда пойдем.
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Б
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Л
Спасибо большое,нам очень понравилось!!!
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О
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Всего 8 отзывов в Пловдиве
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Ответы на вопросы от путешественников по Пловдиву
Самые популярные экскурсии в Пловдиве
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Сколько стоит экскурсия по Пловдиву в августе 2026
Сейчас в Пловдиве можно забронировать 4 экскурсии от 14 до 320. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Пловдив – город с богатой историей и культурой, который ждёт вас! Изучите древние руины, посетите музеи, прогуляйтесь по старинным улочкам и ощутите атмосферу этого уникального места. Наши экскурсии разработаны так, чтобы вы могли увидеть лучшее, что может предложить Пловдив. Бронируйте сейчас и читайте отзывы других путешественников, чтобы выбрать идеальное приключение для себя!