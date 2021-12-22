Экскурсия по Пловдиву с посещением Бачковского монастыря

Экскурсия из Софии в Пловдив

Индивидуально
для 3 чел.
Экскурсия из Софии в Пловдив.

Пловдив — один из древнейших городов мира, старше Афин, Рима и Константинополя.

Современник Трои.

Второй по величине город в Болгарии.

Раскинулся на шесть уникальных холмов в Верхнефракийской низменности, по обоим берегам реки Марица.

На одном из холмов высится памятник советскому солдату – «Алёша».

Также известен как международный ярмарочный городок.
Экскурсия по Пловдиву с посещением Бачковского монастыря
Экскурсия по Пловдиву с посещением Бачковского монастыря
Экскурсия по Пловдиву с посещением Бачковского монастыря
Экскурсия по Пловдиву с посещением Бачковского монастыря
Экскурсия по Пловдиву с посещением Бачковского монастыря
Экскурсия по Пловдиву с посещением Бачковского монастыря

Что вы увидите 🤩

  • Древний город Пловдив
  • Памятник советскому солдату «Алёша»
  • Архитектурно-исторический заповедник «Старый Пловдив»
  • Руины фракийского и римского поселений
  • Руины античного амфитеатра
  • Руины римского стадиона
  • Руины римского форума
  • Мечеть Джумая
  • Православные храмы
  • Бачковский монастырь
  • Винодельня
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

О городе

Пловдив — один из древнейших городов мира, старше Афин, Рима и Константинополя. Современник Трои. Второй по величине город в Болгарии. Раскинулся на шесть уникальных холмов в Верхнефракийской низменности, по обоим берегам реки Марица. На одном из холмов высится памятник советскому солдату – «Алёша». Также известен как международный ярмарочный городок.
Об экскурсии и местах, которые вы увидите
Тур включает обзорную пешеходную экскурсию по архитектурно-историческому заповеднику «Старый Пловдив» – старому городу-музею под открытым небом. Большинство из зданий объявлены памятниками истории и взяты под охрану. Это древние античные здания и сооружения времен «Национального возрождения Болгарии».
Вы осмотрите руины фракийского и римского поселений, руины античного амфитеатра, римского стадиона, римского форума, увидите мечеть Джумая, православные храмы и многое другое. Архитектура этого старого города вне сомнения великолепна и с первых секунд приковывает внимания гостя.
По желанию и за дополнительную оплату, вы сможете посетить Бачковский монастырь – второй по величине в Болгарии. Его основали грузины Григорий и Абасий Пакуриани в 1083 году. Находится монастырь в 30 км. от Пловдива, у подножия Родопских гор. В нем хранится чудотворная икона Иверской Богоматери – одна из самых чтимых икон в Болгарии. По преданию ее написал сам евангелист Лука.
По желанию и за дополнительную оплату, можем отправиться на дегустацию вин в винодельню недалеко от Пловдива.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Входные билеты
  • Личные расходы
  • Дегустация вин, по желанию
  • Посещение Бачковского монастыря, по желанию.
Место начала и завершения?
Ваш отель в Софии
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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