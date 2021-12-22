О городе

Пловдив — один из древнейших городов мира, старше Афин, Рима и Константинополя. Современник Трои. Второй по величине город в Болгарии. Раскинулся на шесть уникальных холмов в Верхнефракийской низменности, по обоим берегам реки Марица. На одном из холмов высится памятник советскому солдату – «Алёша». Также известен как международный ярмарочный городок.

Об экскурсии и местах, которые вы увидите

Тур включает обзорную пешеходную экскурсию по архитектурно-историческому заповеднику «Старый Пловдив» – старому городу-музею под открытым небом. Большинство из зданий объявлены памятниками истории и взяты под охрану. Это древние античные здания и сооружения времен «Национального возрождения Болгарии».

Вы осмотрите руины фракийского и римского поселений, руины античного амфитеатра, римского стадиона, римского форума, увидите мечеть Джумая, православные храмы и многое другое. Архитектура этого старого города вне сомнения великолепна и с первых секунд приковывает внимания гостя.

По желанию и за дополнительную оплату, вы сможете посетить Бачковский монастырь – второй по величине в Болгарии. Его основали грузины Григорий и Абасий Пакуриани в 1083 году. Находится монастырь в 30 км. от Пловдива, у подножия Родопских гор. В нем хранится чудотворная икона Иверской Богоматери – одна из самых чтимых икон в Болгарии. По преданию ее написал сам евангелист Лука.

По желанию и за дополнительную оплату, можем отправиться на дегустацию вин в винодельню недалеко от Пловдива.