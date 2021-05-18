Полезная информация о Русе

Что нужно знать о Русе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Русе
20:3139
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇬 Болгария
Название городаРусе
По-английскиRuse
Столица регионаРусе является столицей региона
Население города156 238 чел.
АэропортRousse ROU (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Sofia
Средняя высота26 м. от уровня моря

Где находится Русе на карте