Полезная информация о Силистре
Что нужно знать о Силистре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Силистре
22:1744
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇬 Болгария
|Название города
|Силистра
|По-английски
|Silistra
|Столица региона
|Силистра является столицей региона
|Население города
|39 715 чел.
|Аэропорт
|Силистра SLS (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Sofia
|Средняя высота
|4 м. от уровня моря