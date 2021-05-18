Всё о Силистре

Полезная информация о Силистре

Что нужно знать о Силистре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Силистре
22:1744
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇬 Болгария
Название городаСилистра
По-английскиSilistra
Столица регионаСилистра является столицей региона
Население города39 715 чел.
АэропортСилистра SLS (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Sofia
Средняя высота4 м. от уровня моря

Где находится Силистра на карте