Полезная информация о Стара-Загоре
Что нужно знать о Стара-Загоре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Стара-Загоре
20:3144
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇬 Болгария
|Название города
|Стара-Загора
|По-английски
|Stara Zagora
|Столица региона
|Стара-Загора является столицей региона
|Население города
|143 431 чел.
|Аэропорт
|Стара-Загора SZR (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Sofia
|Средняя высота
|205 м. от уровня моря