Всё о Стара-Загоре

Полезная информация о Стара-Загоре

Что нужно знать о Стара-Загоре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Стара-Загоре
20:3144
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇬 Болгария
Название городаСтара-Загора
По-английскиStara Zagora
Столица регионаСтара-Загора является столицей региона
Население города143 431 чел.
АэропортСтара-Загора SZR (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Sofia
Средняя высота205 м. от уровня моря

Где находится Стара-Загора на карте