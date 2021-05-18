Полезная информация о Кобихе

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Местное время в Кобихе
13:3159
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇴 Боливия
Название городаКобиха
По-английскиCobija
Столица регионаКобиха является столицей региона
Население города26 585 чел.
АэропортКобиха CIJ
Часовой поясAmerica/La_Paz
Средняя высота200 м. от уровня моря

Где находится Кобиха на карте

Кобиха фото города
Кобиха

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