Полезная информация о Кобихе
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Местное время в Кобихе
13:3159
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇴 Боливия
|Название города
|Кобиха
|По-английски
|Cobija
|Столица региона
|Кобиха является столицей региона
|Население города
|26 585 чел.
|Аэропорт
|Кобиха CIJ
|Часовой пояс
|America/La_Paz
|Средняя высота
|200 м. от уровня моря
Где находится Кобиха на карте
Кобиха