Полезная информация о Боливии
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Флаг Боливии
|Название
|Боливия
|Эмодзи флаг
|🇧🇴
|Полное название
|Многонациональное Государство Боливия
|По-английски
|Bolivia
|Столица
|Сукре
|Города
|Список городов
|Валюта
|Боливийский боливиано
|Площадь
|1 098 580 км²
|Население
|10 985 059 чел.
|Телефонный код
|+591
|Код ISO
|BO
|Основной домен
|.BO
|Соседние страны
|🇦🇷 Аргентина🇧🇷 Бразилия🇵🇾 Парагвай🇵🇪 Перу🇨🇱 Чили
Где находится Боливия на карте
Боливия