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Полезная информация о Боливии

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Флаг Боливии
Флаг Боливии
НазваниеБоливия
Эмодзи флаг🇧🇴
Полное названиеМногонациональное Государство Боливия
По-английскиBolivia
СтолицаСукре
ГородаСписок городов
ВалютаБоливийский боливиано
Площадь1 098 580 км²
Население10 985 059 чел.
Телефонный код+591
Код ISOBO
Основной домен.BO
Соседние страны🇦🇷 Аргентина🇧🇷 Бразилия🇵🇾 Парагвай🇵🇪 Перу🇨🇱 Чили

Где находится Боливия на карте

Боливия фото страны
Боливия

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