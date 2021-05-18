Полезная информация об Оруро
Что нужно знать об Оруро: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Оруро
16:1750
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇴 Боливия
|Название города
|Оруро
|По-английски
|Oruro
|Столица региона
|Оруро является столицей региона
|Население города
|208 684 чел.
|Аэропорт
|Оруро ORU (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/La_Paz
|Средняя высота
|3 936 м. от уровня моря