Полезная информация об Оруро

Что нужно знать об Оруро: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Оруро
16:1750
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇴 Боливия
Название городаОруро
По-английскиOruro
Столица регионаОруро является столицей региона
Население города208 684 чел.
АэропортОруро ORU (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/La_Paz
Средняя высота3 936 м. от уровня моря

Где находится Оруро на карте