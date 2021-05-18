Полезная информация о Потоси

Что нужно знать о Потоси: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Потоси
13:3213
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇴 Боливия
Название городаПотоси
По-английскиPotosi
Столица регионаПотоси является столицей региона
Население города141 251 чел.
АэропортПотоси POI (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/La_Paz
Средняя высота3 967 м. от уровня моря

Где находится Потоси на карте