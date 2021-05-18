Полезная информация о Потоси
Что нужно знать о Потоси: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Потоси
13:3213
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇴 Боливия
|Название города
|Потоси
|По-английски
|Potosi
|Столица региона
|Потоси является столицей региона
|Население города
|141 251 чел.
|Аэропорт
|Потоси POI (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/La_Paz
|Средняя высота
|3 967 м. от уровня моря