Полезная информация о Санта-Крус-де-ла-Сиерре
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Местное время в Санта-Крус-де-ла-Сиерре
16:1756
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇴 Боливия
|Название города
|Санта-Крус-де-ла-Сиерра
|По-английски
|Santa Cruz de la Sierra
|Столица региона
|Санта-Крус-де-ла-Сиерра является столицей региона
|Население города
|1 364 389 чел.
|Аэропорты
|Санта-Крус-де-ла-Сьерра VVI, Эль-Тромпильо SRZ
|Часовой пояс
|America/La_Paz
|Средняя высота
|433 м. от уровня моря
Где находится Санта-Крус-де-ла-Сиерра на карте
Санта-Крус-де-ла-Сиерра