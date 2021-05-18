Всё о Санта-Крус-де-ла-Сиерре

Полезная информация о Санта-Крус-де-ла-Сиерре

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Местное время в Санта-Крус-де-ла-Сиерре
16:1756
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇴 Боливия
Название городаСанта-Крус-де-ла-Сиерра
По-английскиSanta Cruz de la Sierra
Столица регионаСанта-Крус-де-ла-Сиерра является столицей региона
Население города1 364 389 чел.
АэропортыСанта-Крус-де-ла-Сьерра VVI, Эль-Тромпильо SRZ
Часовой поясAmerica/La_Paz
Средняя высота433 м. от уровня моря

Где находится Санта-Крус-де-ла-Сиерра на карте

Санта-Крус-де-ла-Сиерра фото города
Санта-Крус-де-ла-Сиерра

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