Полезная информация о Сукре

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Местное время в Сукре
15:1801
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇴 Боливия
Название городаСукре
По-английскиSucre
Это столицаСукре является столицей Боливии
Население города224 838 чел.
АэропортСукре SRE
Часовой поясAmerica/La_Paz
Средняя высота2 798 м. от уровня моря

Где находится Сукре на карте

Сукре фото города
Сукре

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