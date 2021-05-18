Полезная информация о Сукре
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Местное время в Сукре
15:1801
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇴 Боливия
|Название города
|Сукре
|По-английски
|Sucre
|Это столица
|Сукре является столицей Боливии
|Население города
|224 838 чел.
|Аэропорт
|Сукре SRE
|Часовой пояс
|America/La_Paz
|Средняя высота
|2 798 м. от уровня моря
Где находится Сукре на карте
Сукре