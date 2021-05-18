Полезная информация о Тарихе

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Местное время в Тарихе
15:1804
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇴 Боливия
Название городаТариха
По-английскиTarija
Столица регионаТариха является столицей региона
Население города159 269 чел.
АэропортТариха TJA
Часовой поясAmerica/La_Paz
Средняя высота1 870 м. от уровня моря

Где находится Тариха на карте

Тариха фото города
Тариха

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