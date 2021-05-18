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Полезная информация о Тринидаде

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Местное время в Тринидаде
16:1802
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇴 Боливия
Название городаТринидад
По-английскиTrinidad
Столица регионаТринидад является столицей региона
Население города84 259 чел.
АэропортТринидад TDD
Часовой поясAmerica/La_Paz
Средняя высота159 м. от уровня моря

Где находится Тринидад на карте

Тринидад фото города
Тринидад

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