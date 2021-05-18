Полезная информация о Тринидаде
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Местное время в Тринидаде
16:1802
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇴 Боливия
|Название города
|Тринидад
|По-английски
|Trinidad
|Столица региона
|Тринидад является столицей региона
|Население города
|84 259 чел.
|Аэропорт
|Тринидад TDD
|Часовой пояс
|America/La_Paz
|Средняя высота
|159 м. от уровня моря
Где находится Тринидад на карте
Тринидад