Полезная информация о Франсистауне
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Местное время во Франсистауне
22:1821
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇼 Ботсвана
|Название города
|Франсистаун
|По-английски
|Francistown
|Столица региона
|Франсистаун является столицей региона
|Население города
|89 979 чел.
|Аэропорт
|Франсистаун FRW
|Часовой пояс
|Africa/Gaborone
|Средняя высота
|989 м. от уровня моря
Где находится Франсистаун на карте
Франсистаун