Всё о Франсистауне

Полезная информация о Франсистауне

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Местное время во Франсистауне
22:1821
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇼 Ботсвана
Название городаФрансистаун
По-английскиFrancistown
Столица регионаФрансистаун является столицей региона
Население города89 979 чел.
АэропортФрансистаун FRW
Часовой поясAfrica/Gaborone
Средняя высота989 м. от уровня моря

Где находится Франсистаун на карте

Франсистаун фото города
Франсистаун

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