Всё о Ботсване

Полезная информация о Ботсване

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Флаг Ботсваны
Флаг Ботсваны
НазваниеБотсвана
Эмодзи флаг🇧🇼
Полное названиеРеспублика Ботсвана
По-английскиBotswana
СтолицаГабороне
ГородаСписок городов
ВалютаБотсванская пула
Площадь600 370 км²
Население2 209 208 чел.
Телефонный код+267
Код ISOBW
Основной домен.BW
Соседние страны🇿🇲 Замбия🇿🇼 Зимбабве🇳🇦 Намибия🇿🇦 ЮАР
Ботсвана фото страны
Ботсвана

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