Полезная информация о Ботсване
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Флаг Ботсваны
|Название
|Ботсвана
|Эмодзи флаг
|🇧🇼
|Полное название
|Республика Ботсвана
|По-английски
|Botswana
|Столица
|Габороне
|Города
|Список городов
|Валюта
|Ботсванская пула
|Площадь
|600 370 км²
|Население
|2 209 208 чел.
|Телефонный код
|+267
|Код ISO
|BW
|Основной домен
|.BW
|Соседние страны
|🇿🇲 Замбия🇿🇼 Зимбабве🇳🇦 Намибия🇿🇦 ЮАР
Ботсвана