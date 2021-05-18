Полезная информация о Мауне

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Местное время в Мауне
19:3239
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇼 Ботсвана
Название городаМаун
По-английскиMaun
Столица регионаМаун является столицей региона
Население города49 945 чел.
АэропортМаун MUB
Часовой поясAfrica/Gaborone
Средняя высота947 м. от уровня моря

Где находится Маун на карте

Маун фото города
Маун

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