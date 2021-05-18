Полезная информация о Мауне
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Местное время в Мауне
19:3239
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇼 Ботсвана
|Название города
|Маун
|По-английски
|Maun
|Столица региона
|Маун является столицей региона
|Население города
|49 945 чел.
|Аэропорт
|Маун MUB
|Часовой пояс
|Africa/Gaborone
|Средняя высота
|947 м. от уровня моря
Где находится Маун на карте
Маун