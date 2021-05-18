Полезная информация о Селеби-Пхикве
Что нужно знать о Селеби-Пхикве: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Селеби-Пхикве
19:3250
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇼 Ботсвана
|Название города
|Селеби-Пхикве
|По-английски
|Selebi-Phikwe
|Население города
|53 727 чел.
|Аэропорт
|Selebi-Phikwe PKW (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Gaborone
|Средняя высота
|870 м. от уровня моря