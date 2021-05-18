Всё о Селеби-Пхикве

Полезная информация о Селеби-Пхикве

Что нужно знать о Селеби-Пхикве: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Селеби-Пхикве
19:3250
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇼 Ботсвана
Название городаСелеби-Пхикве
По-английскиSelebi-Phikwe
Население города53 727 чел.
АэропортSelebi-Phikwe PKW (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Gaborone
Средняя высота870 м. от уровня моря

Где находится Селеби-Пхикве на карте