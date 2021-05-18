Всё об Альменаре

Полезная информация об Альменаре

Что нужно знать об Альменаре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Альменаре
16:1816
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаАльменара
По-английскиAlmenara
Население города29 333 чел.
АэропортАльменара AMJ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота193 м. от уровня моря

Где находится Альменара на карте