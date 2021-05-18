Полезная информация об Альменаре
Что нужно знать об Альменаре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Альменаре
16:1816
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Альменара
|По-английски
|Almenara
|Население города
|29 333 чел.
|Аэропорт
|Альменара AMJ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|193 м. от уровня моря