Полезная информация об Алмиранти-Тамандаре
Что нужно знать об Алмиранти-Тамандаре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Алмиранти-Тамандаре
19:3618
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Алмиранти-Тамандаре
|По-английски
|Almirante Tamandare
|Население города
|89 499 чел.
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|956 м. от уровня моря