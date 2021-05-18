Всё об Алмиранти-Тамандаре

Полезная информация об Алмиранти-Тамандаре

Что нужно знать об Алмиранти-Тамандаре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Алмиранти-Тамандаре
19:3618
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаАлмиранти-Тамандаре
По-английскиAlmirante Tamandare
Население города89 499 чел.
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота956 м. от уровня моря

Где находится Алмиранти-Тамандаре на карте