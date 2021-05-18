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Полезная информация об Альтамире

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Местное время в Альтамире
14:3302
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаАльтамира
По-английскиAltamira
Население города70 888 чел.
АэропортАлтамира ATM
Часовой поясAmerica/Santarem
Средняя высота101 м. от уровня моря

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Альтамира

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