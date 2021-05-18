Полезная информация об Альтамире
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Местное время в Альтамире
14:3302
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Альтамира
|По-английски
|Altamira
|Население города
|70 888 чел.
|Аэропорт
|Алтамира ATM
|Часовой пояс
|America/Santarem
|Средняя высота
|101 м. от уровня моря
Где находится Альтамира на карте
Альтамира