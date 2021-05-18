Полезная информация об Апаресида-ди-Гоянии
Что нужно знать об Апаресида-ди-Гоянии: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Апаресида-ди-Гоянии
19:3654
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Апаресида-ди-Гояния
|По-английски
|Aparecida de Goiania
|Население города
|510 770 чел.
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|829 м. от уровня моря