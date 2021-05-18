Всё об Апаресида-ди-Гоянии

Полезная информация об Апаресида-ди-Гоянии

Что нужно знать об Апаресида-ди-Гоянии: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Апаресида-ди-Гоянии
19:3654
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаАпаресида-ди-Гояния
По-английскиAparecida de Goiania
Население города510 770 чел.
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота829 м. от уровня моря

Где находится Апаресида-ди-Гояния на карте