Полезная информация об Анаполисе
Что нужно знать об Анаполисе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Анаполисе
16:1822
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Анаполис
|По-английски
|Anapolis
|Население города
|319 587 чел.
|Аэропорт
|Анаполис APS (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|1 003 м. от уровня моря