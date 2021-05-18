Всё об Анаполисе

Полезная информация об Анаполисе

Что нужно знать об Анаполисе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Анаполисе
16:1822
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаАнаполис
По-английскиAnapolis
Население города319 587 чел.
АэропортАнаполис APS (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота1 003 м. от уровня моря

Где находится Анаполис на карте