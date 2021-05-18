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Полезная информация об Арасатубе

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Местное время в Арасатубе
14:3325
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаАрасатуба
По-английскиAracatuba
Население города170 024 чел.
АэропортАракатуба ARU
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота392 м. от уровня моря

Где находится Арасатуба на карте

Арасатуба фото города
Арасатуба

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