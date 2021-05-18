Полезная информация об Арасатубе
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Местное время в Арасатубе
14:3325
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Арасатуба
|По-английски
|Aracatuba
|Население города
|170 024 чел.
|Аэропорт
|Аракатуба ARU
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|392 м. от уровня моря
Где находится Арасатуба на карте
Арасатуба