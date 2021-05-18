Полезная информация об Араше
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Местное время в Араше
16:1839
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Араша
|По-английски
|Araxa
|Население города
|82 595 чел.
|Аэропорт
|Араша AAX
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|1 002 м. от уровня моря
Где находится Араша на карте
Араша