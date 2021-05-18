Полезная информация об Арипуанане
Что нужно знать об Арипуанане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Арипуанане
13:3333
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Арипуанан
|По-английски
|Aripuana
|Население города
|26 983 чел.
|Аэропорт
|Aripuana AIR (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Cuiaba
|Средняя высота
|144 м. от уровня моря