Всё о Барра-де-Сан-Франциско

Полезная информация о Барра-де-Сан-Франциско

Что нужно знать о Барра-де-Сан-Франциско: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Барра-де-Сан-Франциско
19:3837
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаБарра-де-Сан-Франциско
По-английскиBarra de Sao Francisco
Население города20 743 чел.
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота197 м. от уровня моря

Где находится Барра-де-Сан-Франциско на карте