Полезная информация о Барретусе
Что нужно знать о Барретусе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Барретусе
16:1845
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Барретус
|По-английски
|Barretos
|Население города
|101 220 чел.
|Аэропорт
|Airport Chafei Amsei BAT (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|538 м. от уровня моря