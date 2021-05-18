Всё о Барретусе

Полезная информация о Барретусе

Что нужно знать о Барретусе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Барретусе
16:1845
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаБарретус
По-английскиBarretos
Население города101 220 чел.
АэропортAirport Chafei Amsei BAT (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота538 м. от уровня моря

Где находится Барретус на карте