Полезная информация о Баррейрасе
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Местное время в Баррейрасе
14:3347
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Баррейрас
|По-английски
|Barreiras
|Население города
|158 292 чел.
|Аэропорт
|Баррейрос BRA
|Часовой пояс
|America/Bahia
|Средняя высота
|472 м. от уровня моря
Где находится Баррейрас на карте
Баррейрас