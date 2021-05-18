Всё о Баррейрасе

Полезная информация о Баррейрасе

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Местное время в Баррейрасе
14:3347
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаБаррейрас
По-английскиBarreiras
Население города158 292 чел.
АэропортБаррейрос BRA
Часовой поясAmerica/Bahia
Средняя высота472 м. от уровня моря

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