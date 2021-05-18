Всё о Белтран-Франциско

Полезная информация о Белтран-Франциско

Что нужно знать о Белтран-Франциско: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Белтран-Франциско
14:3359
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаБелтран-Франциско
По-английскиFrancisco Beltrao
Население города57 618 чел.
АэропортFrancisco Beltrao FBE (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота567 м. от уровня моря

Где находится Белтран-Франциско на карте