Полезная информация о Белтран-Франциско
Что нужно знать о Белтран-Франциско: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Белтран-Франциско
14:3359
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Белтран-Франциско
|По-английски
|Francisco Beltrao
|Население города
|57 618 чел.
|Аэропорт
|Francisco Beltrao FBE (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|567 м. от уровня моря