Полезная информация о Боа-Висте
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Местное время в Боа-Висте
13:3411
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Боа-Виста
|По-английски
|Boa Vista
|Столица региона
|Боа-Виста является столицей региона
|Население города
|235 150 чел.
|Аэропорт
|Боа-Виста BVB
|Часовой пояс
|America/Boa_Vista
|Средняя высота
|82 м. от уровня моря
Где находится Боа-Виста на карте
Боа-Виста