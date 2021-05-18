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Полезная информация о Боа-Висте

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Местное время в Боа-Висте
13:3411
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаБоа-Виста
По-английскиBoa Vista
Столица регионаБоа-Виста является столицей региона
Население города235 150 чел.
АэропортБоа-Виста BVB
Часовой поясAmerica/Boa_Vista
Средняя высота82 м. от уровня моря

Где находится Боа-Виста на карте

Боа-Виста фото города
Боа-Виста

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