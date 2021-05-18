Всё о Бон-Жезус-да-Лапе

Полезная информация о Бон-Жезус-да-Лапе

Что нужно знать о Бон-Жезус-да-Лапе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бон-Жезус-да-Лапе
14:3416
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаБон-Жезус-да-Лапа
По-английскиBom Jesus da Lapa
Население города40 691 чел.
АэропортBom Jesus Da Lapa LAZ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Bahia
Средняя высота439 м. от уровня моря

Где находится Бон-Жезус-да-Лапа на карте