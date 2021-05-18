Полезная информация о Бон-Жезус-да-Лапе
Что нужно знать о Бон-Жезус-да-Лапе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бон-Жезус-да-Лапе
14:3416
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Бон-Жезус-да-Лапа
|По-английски
|Bom Jesus da Lapa
|Население города
|40 691 чел.
|Аэропорт
|Bom Jesus Da Lapa LAZ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Bahia
|Средняя высота
|439 м. от уровня моря