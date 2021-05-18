Всё о Дорадусе

Полезная информация о Дорадусе

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Местное время в Дорадусе
13:3428
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаДорадус
По-английскиDourados
Население города162 202 чел.
АэропортДорадус DOU
Часовой поясAmerica/Campo_Grande
Средняя высота445 м. от уровня моря

Где находится Дорадус на карте

Дорадус фото города
Дорадус

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