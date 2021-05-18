Полезная информация о Дорадусе
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Местное время в Дорадусе
13:3428
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Дорадус
|По-английски
|Dourados
|Население города
|162 202 чел.
|Аэропорт
|Дорадус DOU
|Часовой пояс
|America/Campo_Grande
|Средняя высота
|445 м. от уровня моря
Где находится Дорадус на карте
Дорадус