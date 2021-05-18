Полезная информация об Эрешине
Что нужно знать об Эрешине: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Эрешине
14:3434
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Эрешин
|По-английски
|Erechim
|Население города
|96 087 чел.
|Аэропорт
|Команданте Густаву Кремер ERM (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|790 м. от уровня моря