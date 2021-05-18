Полезная информация о Флорианополисе
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Местное время в Флорианополисе
16:1903
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Флорианополис
|По-английски
|Florianopolis
|Столица региона
|Флорианополис является столицей региона
|Население города
|412 724 чел.
|Аэропорт
|Ерсилио Лус FLN
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|26 м. от уровня моря
Где находится Флорианополис на карте
Флорианополис