Нас ждёт прогулка по живописным тропам национального парка, поездка на экопоезде и захватывающий вид с смотровой площадки на Глотке Дьявола.
Познакомимся с уникальными тропическими птицами в Парке Птиц, а вечером окунёмся в ритмы страстного танцевального шоу.
Виза не нужна, только наличие паспорта на пересечение границы.
Встреча и трансфер возможны как в городе Фос-ду-Игуасу (бразильская сторона), так и в Пуэрто-Игуасу (аргентинская сторона), уточните при бронировании.
Время рейсов может быть удобное вам, также сообщайте для более лучшей организации программы.
Рекомендуем использовать солнцезащитный крем и головные уборы во время прогулок.
Парк птиц, водопады Игуасу и танцевальное шоу
Встретим вас в аэропорту Фос-де-Игуасу и отправимся в Парк птиц, где увидим экзотических пернатых в их естественной среде обитания.
Затем направимся к водопадам Игуасу: перед нами откроются захватывающие панорамные виды на каскады воды. Вечером — танцевальное шоу, погружающее в атмосферу латиноамериканской культуры.
Исследуем природу с аргентинской стороны: экопоезд до водопадов и Глотка Дьявола
Сегодня исследуем национальный парк «Игуасу», пройдёмся по его живописным тропам, наслаждаясь природой. Далее — путешествие на экопоезде, который доставит нас к водопадам. Завершением дня станет посещение смотровой площадки на Глотке Дьявола, откуда открывается впечатляющий вид на мощный водопад комплекса.
Вечером доставим вас в аэропорт. До новых встреч!
- Трансфер из/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоязычным гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Перелёт до Фос-ду-Игуасу и обратно
- Проживание
- Питание
- Дополнительные развлечения (лодочная прогулка, вертолёт)
- Стоимость указана за человека при группе из 2 участников. В зависимости от размера группы, стоимость составляет:
- 1 человек - $1554
- 3 человека - $2048
- 4 человека - $2354
- 5 человек - $2649
- 6 человек - $2884
К сожалению отзыв пишу с огромным опозданием, но это только подтверждает то, что этот тур оставил действительное забываемы впечатления!!!
Во первых организаторы, поменяли маршрут, так как это было удобнее