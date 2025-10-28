Мои заказы

Аргентино-бразильский трип: индивидуальный мини-тур к водопадам Игуасу

Прокатиться на экопоезде, ощутить мощь природы у Глотки Дьявола и посетить танцевальное шоу
Окунитесь в мир потрясающих пейзажей и ярких эмоций! В этом туре мы увидим величественные водопады Игуасу сразу с двух сторон — бразильской и аргентинской.

Нас ждёт прогулка по живописным тропам национального парка, поездка на экопоезде и захватывающий вид с смотровой площадки на Глотке Дьявола.

Познакомимся с уникальными тропическими птицами в Парке Птиц, а вечером окунёмся в ритмы страстного танцевального шоу.
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Виза не нужна, только наличие паспорта на пересечение границы.
Встреча и трансфер возможны как в городе Фос-ду-Игуасу (бразильская сторона), так и в Пуэрто-Игуасу (аргентинская сторона), уточните при бронировании.
Время рейсов может быть удобное вам, также сообщайте для более лучшей организации программы.
Рекомендуем использовать солнцезащитный крем и головные уборы во время прогулок.

Программа тура по дням

1 день

Парк птиц, водопады Игуасу и танцевальное шоу

Встретим вас в аэропорту Фос-де-Игуасу и отправимся в Парк птиц, где увидим экзотических пернатых в их естественной среде обитания.

Затем направимся к водопадам Игуасу: перед нами откроются захватывающие панорамные виды на каскады воды. Вечером — танцевальное шоу, погружающее в атмосферу латиноамериканской культуры.

Парк птиц, водопады Игуасу и танцевальное шоуПарк птиц, водопады Игуасу и танцевальное шоуПарк птиц, водопады Игуасу и танцевальное шоу
2 день

Исследуем природу с аргентинской стороны: экопоезд до водопадов и Глотка Дьявола

Сегодня исследуем национальный парк «Игуасу», пройдёмся по его живописным тропам, наслаждаясь природой. Далее — путешествие на экопоезде, который доставит нас к водопадам. Завершением дня станет посещение смотровой площадки на Глотке Дьявола, откуда открывается впечатляющий вид на мощный водопад комплекса.

Вечером доставим вас в аэропорт. До новых встреч!

Исследуем природу с аргентинской стороны: экопоезд до водопадов и Глотка ДьяволаИсследуем природу с аргентинской стороны: экопоезд до водопадов и Глотка ДьяволаИсследуем природу с аргентинской стороны: экопоезд до водопадов и Глотка Дьявола

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоязычным гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Перелёт до Фос-ду-Игуасу и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Дополнительные развлечения (лодочная прогулка, вертолёт)
  • Стоимость указана за человека при группе из 2 участников. В зависимости от размера группы, стоимость составляет:
  • 1 человек - $1554
  • 3 человека - $2048
  • 4 человека - $2354
  • 5 человек - $2649
  • 6 человек - $2884
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Фос-ду-Игуасу, 8:00
Завершение: Аэропорт Фос-ду-Игуасу, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 144 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Валерия
Валерия — Организатор в Фосе-ду-Игуасу
Провела экскурсии для 39 туристов
Более пяти лет целенаправленно работаю со всеми видами полётов в Рио-де-Жанейро: парапланы, дельтапланы, парашюты, вертолёты (открытые и закрытые). Будучи пилотом, с точностью расскажу о погоде, подскажу, на какой день лучше забронировать ваш полёт, и помогу с переносами по вашей инициативе. Также организую поездки к природному чуду — впечатляющим водопадам Игуасу.
Отзывы и рейтинг

А
Александр
28 окт 2025
Доброго Всем Дня!
К сожалению отзыв пишу с огромным опозданием, но это только подтверждает то, что этот тур оставил действительное забываемы впечатления!!!
Во первых организаторы, поменяли маршрут, так как это было удобнее
читать дальше

для моего передвижения.
Отдельно БЛАГОДАРЮ гида! Алексей прекрасный человек, отличный гид и приятный собеседник.
Про водопады Инуасу, сложно писать, это нужно увидеть своими глазами. Почувствовать мощь одной из стихий! Каждая сторона, удивительна по своему! И как сказал Алексей, действительно на Аргентинской стороне ты можешь побывать в "Парке Юрского периода" а на Бразильской окунуться в атмосферу "Индианы Джонс"!!! Рекомендую всем кто захочет побывать на водопадах обратится к этим Ребятам!
Они, как сейчас модно говорить: ОГРОМНЫЕ МОЛОДЦЫ!

Доброго Всем Дня!Доброго Всем Дня!Доброго Всем Дня!Доброго Всем Дня!Доброго Всем Дня!

