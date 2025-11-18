Встретим вас в аэропорту Фос-де-Игуасу и отправимся в Парк птиц, где увидим экзотических пернатых в их естественной среде обитания.

Затем направимся к водопадам Игуасу: перед нами откроются захватывающие панорамные виды на каскады воды. Вечером — танцевальное шоу, погружающее в атмосферу латиноамериканской культуры.