Описание тура
Организационные детали
Виза для граждан РФ не требуется.
Для пересечения границы понадобится только паспорт.
Трансфер возможен как из Фос-ду-Игуасу (бразильская сторона), так и Пуэрто-Игуасу (аргентинская сторона), сообщайте при бронировании.
Время рейсов прилета и вылета могут быть удобными для вас, также сообщайте при бронировании для более лучшей организации программы.
Программа тура по дням
Наблюдаем за птицами и любуемся мощью природы
Встретим вас в аэропорту Фос-де-Игуасу и отправимся в Парк птиц, где увидим экзотических пернатых в их естественной среде обитания.
Затем направимся к водопадам Игуасу: перед нами откроются захватывающие панорамные виды на каскады воды. Вечером — танцевальное шоу, погружающее в атмосферу латиноамериканской культуры.
Путешествие на экопоезде и Глотка Дьявола
Сегодня исследуем национальный парк «Игуасу», пройдёмся по его живописным тропам, наслаждаясь природой. Далее — путешествие на экопоезде, который доставит нас к водопадам. Завершением дня станет посещение смотровой площадки на Глотке Дьявола, откуда открывается впечатляющий вид на мощный водопад комплекса.
Итайпу, Сьюдад-дель-Эсте и водопад Мондаи
Первым делом отправимся на экскурсию к ГЭС Итайпу — крупнейшей гидроэлектростанции в мире, чтобы узнать, как она снабжает энергией целые регионы.
Затем прогуляемся по парагвайскому Сьюдад-дель-Эсте — живому и яркому городу-рынку. Потом нас ждёт водопад Мондаи, там мы сможем переключиться на природную волну.
Вечером (или утром следующего дня) доставим вас в аэропорт. До новых встреч!
Что включено
- Трансфер из/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоязычным гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Туристические сборы
Что не входит в цену
- Перелёт до Фос-ду-Игуасу и обратно
- Проживание
- Питание
- Дополнительные развлечения
- Стоимость указана за человека при группе из 2 участников. В зависимости от размера группы, стоимость составляет:
- 1 человек - $1907
- 3 человека - $2472
- 4 человека - $2825
- 5 человек - $3155
- 6 человек - $3402