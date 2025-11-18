Мои заказы

Удивительная природа Бразилии, Аргентины и Парагвая: индивидуальный тур к водопадам Игуасу

Посетить три страны, прокатиться на экопоезде и увидеть плотину Итайпу
Откройте для себя одно из самых захватывающих природных чудес мира — водопады Игуасу! В этом путешествии мы побываем и на стороне Бразилии, и на аргентинской части, и в Парагвае чтобы
увидеть их во всей красе.

Нас ждут прогулки по тропическим паркам, зажигательное танцевальное шоу, поездка на экопоезде, посещение смотровой площадки у Глотки Дьявола — самой мощной части водопадов.

Мы окунёмся в экзотический мир Парка Птиц, посетим динамичный город Сьюдад-дель-Эсте и раскроем секреты ГЭС Итайпу.

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Виза для граждан РФ не требуется.
Для пересечения границы понадобится только паспорт.
Трансфер возможен как из Фос-ду-Игуасу (бразильская сторона), так и Пуэрто-Игуасу (аргентинская сторона), сообщайте при бронировании.
Время рейсов прилета и вылета могут быть удобными для вас, также сообщайте при бронировании для более лучшей организации программы.

Программа тура по дням

1 день

Наблюдаем за птицами и любуемся мощью природы

Встретим вас в аэропорту Фос-де-Игуасу и отправимся в Парк птиц, где увидим экзотических пернатых в их естественной среде обитания.

Затем направимся к водопадам Игуасу: перед нами откроются захватывающие панорамные виды на каскады воды. Вечером — танцевальное шоу, погружающее в атмосферу латиноамериканской культуры.

2 день

Путешествие на экопоезде и Глотка Дьявола

Сегодня исследуем национальный парк «Игуасу», пройдёмся по его живописным тропам, наслаждаясь природой. Далее — путешествие на экопоезде, который доставит нас к водопадам. Завершением дня станет посещение смотровой площадки на Глотке Дьявола, откуда открывается впечатляющий вид на мощный водопад комплекса.

3 день

Итайпу, Сьюдад-дель-Эсте и водопад Мондаи

Первым делом отправимся на экскурсию к ГЭС Итайпу — крупнейшей гидроэлектростанции в мире, чтобы узнать, как она снабжает энергией целые регионы.

Затем прогуляемся по парагвайскому Сьюдад-дель-Эсте — живому и яркому городу-рынку. Потом нас ждёт водопад Мондаи, там мы сможем переключиться на природную волну.

Вечером (или утром следующего дня) доставим вас в аэропорт. До новых встреч!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоязычным гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Туристические сборы
Что не входит в цену
  • Перелёт до Фос-ду-Игуасу и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Дополнительные развлечения
  • Стоимость указана за человека при группе из 2 участников. В зависимости от размера группы, стоимость составляет:
  • 1 человек - $1907
  • 3 человека - $2472
  • 4 человека - $2825
  • 5 человек - $3155
  • 6 человек - $3402
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Фос-ду-Игуасу, 8:00
Завершение: Аэропорт Фос-ду-Игуасу, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 144 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — Организатор в Фосе-ду-Игуасу
Провела экскурсии для 39 туристов
Более пяти лет целенаправленно работаю со всеми видами полётов в Рио-де-Жанейро: парапланы, дельтапланы, парашюты, вертолёты (открытые и закрытые). Будучи пилотом, с точностью расскажу о погоде, подскажу, на какой день лучше забронировать ваш полёт, и помогу с переносами по вашей инициативе. Также организую поездки к природному чуду — впечатляющим водопадам Игуасу.
