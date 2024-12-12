Мои заказы

Выходные у подножия Игуасу: все секреты тропиков только для вас

Полюбоваться каскадом из 275 водопадов, рассмотреть райских птиц и посетить буддийский храм
Отправляемся любоваться грандиозными каскадами, скрытыми в джунглях Бразилии, — величественными водопадами Игуасу.

Мы осмотрим их с бразильской стороны, где каскады наиболее живописны, поднимемся на смотровые площадки и исследуем прогулочные тропы прилегающего
читать дальше

национального парка. Увидим экзотических, словно спустившихся из рая птиц, красочное танцевальное шоу и буддийский храм. В завершение поездки съездим к поражающей масштабами плотине и прокатимся возле неё на катамаране. Для всех желающих мы организуем прогулку на лодке прямо под струями мощной воды. Это будут недолгие, но насыщенные впечатлениями и локациями выходные в самом сердце тропиков!

5
1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Проживание. Не входит в стоимость тура.

Питание. Включён обед во время прогулки на катамаране во 2-й день. Основное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Минивэн Toyota Voxy.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Гражданам России не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий. Физическая активность низкая.

Тур доступен для бронирования в любой день в период с ноября по май.

Программа тура по дням

1 день

Парк птиц, водопады Игуасу, шоу

Встретимся в Фос-ду-Игуасу у аэропорта или вашего отеля. Первым посетим Парк птиц, в котором обитают десятки видов тропических пернатых.

Затем отправимся к впечатляющим водопадам Игуасу — это 275 мощных водных потоков, окружённых смотровыми площадками и прогулочными тропами. Увидим их с бразильской стороны. Также сегодня посмотрим красочное шоу «Три границы».

Парк птиц, водопады Игуасу, шоуПарк птиц, водопады Игуасу, шоуПарк птиц, водопады Игуасу, шоуПарк птиц, водопады Игуасу, шоу
2 день

Буддийская святыня, плотина, прогулка на катамаране

Начнём день с осмотра буддийского храма в Фос-ду-Игуасу. Восхитимся грандиозной плотиной Итайпу, второй по мощности в мире. Покатаемся на катамаране (обед включён). Вечером доставим вас к аэропорту или вашему отелю и попрощаемся.

Буддийская святыня, плотина, прогулка на катамаранеБуддийская святыня, плотина, прогулка на катамаранеБуддийская святыня, плотина, прогулка на катамаранеБуддийская святыня, плотина, прогулка на катамаране

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2 участника$745
1 участник$1230
3 участника$585
4 участника$515
5 участников$464
6 участников$425
Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоязычным гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Прогулка на катамаране с обедом
Что не входит в цену
  • Билеты в Фос-ду-Игуасу и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Основное питание
  • Прогулка на лодке - $70 с человека (по желанию)
  • Стоимость указана за человека при группе из 2 участников. В зависимости от размера группы, стоимость составляет:
  • 1 участник - $1350 за тур
  • 3 участника - $1925 за тур/$642 за человека
  • 4 участника - $2340 за тур/$585 за человека
  • 5 участника - $2600 за тур/$520 за человека
  • 6 участника - $2900 за тур/$484 за человека
Валерия
Валерия — Организатор в Фосе-ду-Игуасу
Провела экскурсии для 39 туристов
Более пяти лет целенаправленно работаю со всеми видами полётов в Рио-де-Жанейро: парапланы, дельтапланы, парашюты, вертолёты (открытые и закрытые). Будучи пилотом, с точностью расскажу о погоде, подскажу, на какой день лучше забронировать ваш полёт, и помогу с переносами по вашей инициативе. Также организую поездки к природному чуду — впечатляющим водопадам Игуасу.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Марат
12 дек 2024
Спасибо большое за организацию тура! Всё было супер комфортно. Семье очень понравилось, столько положительных впечатлений!

