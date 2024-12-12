читать дальше

национального парка. Увидим экзотических, словно спустившихся из рая птиц, красочное танцевальное шоу и буддийский храм. В завершение поездки съездим к поражающей масштабами плотине и прокатимся возле неё на катамаране. Для всех желающих мы организуем прогулку на лодке прямо под струями мощной воды. Это будут недолгие, но насыщенные впечатлениями и локациями выходные в самом сердце тропиков!