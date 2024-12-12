Мы осмотрим их с бразильской стороны, где каскады наиболее живописны, поднимемся на смотровые площадки и исследуем прогулочные тропы прилегающего
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Проживание. Не входит в стоимость тура.
Питание. Включён обед во время прогулки на катамаране во 2-й день. Основное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Минивэн Toyota Voxy.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Гражданам России не требуется.
Уровень сложности. Лёгкий. Физическая активность низкая.
Тур доступен для бронирования в любой день в период с ноября по май.
Программа тура по дням
Парк птиц, водопады Игуасу, шоу
Встретимся в Фос-ду-Игуасу у аэропорта или вашего отеля. Первым посетим Парк птиц, в котором обитают десятки видов тропических пернатых.
Затем отправимся к впечатляющим водопадам Игуасу — это 275 мощных водных потоков, окружённых смотровыми площадками и прогулочными тропами. Увидим их с бразильской стороны. Также сегодня посмотрим красочное шоу «Три границы».
Буддийская святыня, плотина, прогулка на катамаране
Начнём день с осмотра буддийского храма в Фос-ду-Игуасу. Восхитимся грандиозной плотиной Итайпу, второй по мощности в мире. Покатаемся на катамаране (обед включён). Вечером доставим вас к аэропорту или вашему отелю и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2 участника
|$745
|1 участник
|$1230
|3 участника
|$585
|4 участника
|$515
|5 участников
|$464
|6 участников
|$425
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоязычным гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Прогулка на катамаране с обедом
Что не входит в цену
- Билеты в Фос-ду-Игуасу и обратно в ваш город
- Проживание
- Основное питание
- Прогулка на лодке - $70 с человека (по желанию)
- Стоимость указана за человека при группе из 2 участников. В зависимости от размера группы, стоимость составляет:
- 1 участник - $1350 за тур
- 3 участника - $1925 за тур/$642 за человека
- 4 участника - $2340 за тур/$585 за человека
- 5 участника - $2600 за тур/$520 за человека
- 6 участника - $2900 за тур/$484 за человека