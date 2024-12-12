2 дня
Выходные у подножия Игуасу: все секреты тропиков только для вас
Полюбоваться каскадом из 275 водопадов, рассмотреть райских птиц и посетить буддийский храм
Начало: Аэропорт/ваш отель в Фос-ду-Игуасу, 8:00
21 дек в 08:00
28 дек в 08:00
$1160 за всё до 6 чел.
3 дня
Магия бушующей природы: индивидуальный тур к водопадам Игуасу
Осмотреть водопады из Бразилии и Аргентины, покататься на катамаране и съездить на шопинг в Парагвай
Начало: Аэропорт/ваш отель в Фос-ду-Игуасу, 8:00
20 дек в 08:00
27 дек в 08:00
$1535 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на туры
- ММарина12 декабря 2024Валерия, мы получили массу положительных эмоций! Спасибо огромное вам за помощь 👍🏻
- ММарат12 декабря 2024Спасибо большое за организацию тура! Всё было супер комфортно. Семье очень понравилось, столько положительных впечатлений!
Ответы на вопросы от путешественников по Фосу-ду-Игуасу
Самые популярные туры в Фосе-ду-Игуасу
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Сколько стоит тур в Фосе-ду-Игуасу в декабре 2024
Сейчас в Фосе-ду-Игуасу можно забронировать 2 тура от 1160 до 1535. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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