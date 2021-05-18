Всё о Говернадор-Валадаресе

Полезная информация о Говернадор-Валадаресе

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Местное время в Говернадор-Валадаресе
17:1851
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаГовернадор-Валадарес
По-английскиGovernador Valadares
Население города250 878 чел.
АэропортГовернадор-Валадарис GVR
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота169 м. от уровня моря

Где находится Говернадор-Валадарес на карте

Говернадор-Валадарес фото города
Говернадор-Валадарес

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